Hoy tenemos los datos del CIS, intención de voto, que vuelven a situar al PP como el partido más votado, seguido del PSOE y en tercer lugar Ciudadanos, arrebatándole la plaza a Podemos que se queda en cuarto lugar. Subidas y bajadas que dejan, a día de hoy y según el CIS, esta clasificación.

A destacar, que el PP volvería a ganar las elecciones, que Ciudadanos aprieta pero que todavía no le ahoga, así que Mariano Rajoy puede continuar con su "dolce far niente", puede seguir esperando a que los problemas se pudran, puede seguir argumentando que la corrupción en su partido es cosa del pasado y puede seguir pensando en volver a presentarse a las elecciones. Ya sé que la respuesta de manual de todos los partidos es que las encuestas son encuestas y que la única certeza son las urnas, pero lo que es cierto es que las encuestas marcan una tendencia, y la tendencia ahora es que Ciudadanos no para de crecer.

En el PP dicen que no están nada preocupados, pero mientras disimulan su preocupación ponen en marcha iniciativas únicamente con fines electorales. Ahora mismo lo está haciendo con la prisión permanente revisable, populismo penal, lo podríamos llamar.

Subido a la ola de los familiares de víctimas como Diana Quer o Marta del Castillo ha encontrado el PP un filón para competir con Ciudadanos. Esta es una lección que nunca han aprendido los populares, ya pasó con las victimas de ETA. A los familiares hay que escucharlos, acompañarlos en el dolor pero no convertirlos en actores políticos ni manipular su dolor.

Pero esta es la única fórmula que parece tener ahora el PP para competir con Ciudadanos, lo de hacer política o remover el gobierno parece que lo deja para otro día.