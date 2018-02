¿De qué quiere Rajoy que hablemos?

Nevó, ha nevado mucho du rante el fin de semana y lo va a seguir haciendo. Y que sepamos esta vez los mismos conductores inexpertos en la nieve, las mismas obligaciones de coger el coche para volver a casa... no han provocado ningún colapso. Hemos de entender por tanto que cuando sí ocurrió el 7 de enero se había planificado mal. No dimitió el director general de Tráfico que siguió el colapso desde su casa en Sevilla, porque dimitir, es un verbo que se conjuga poco y mal en España. Hoy vamos a hablar de carreteras y de trenes, del cuándo llegará un tren del siglo XXI a Extremadura, o de por qué no se creen en Murcia el soterramiento de su alta velocidad al entrar en la ciudad, del abandono de las cercanías en Madrid, o de cuánto nos va a costar finalmente el rescate de la autopistas, y si es posible que después, saneadas con el dinero de todos, se las puedan quedar de nuevo las empresas rescatadas. ¿Hay que cambiar los contratos con las adjudicatarias? Viene a las nueve el Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, uno de los nombres que suenan para suceder a Rajoy si Rajoy diera un paso atrás o la legislatura descarrilara.

Y peligros de descarrilamiento no faltan. Esta semana se reanuda el curso político en el Congreso y el presidente del Gobierno ni menciona siquiera en sus actos públicos que no tiene presupuestos para este año y que ni se atisban negociaciones para sacarlos adelante. Su debilidad parlamentaria puede hacer que el Congreso haga peligrar en lo que queda de curso, que se reinicia esta semana, la reforma laboral, la ley mordaza o su ley educativa. Y esta semana también comparece en la comisión que investiga la financiación del PP, el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa. Pero el presidente quiere hablar, y que hablemos por tanto, de la prisión permanente revisable. Un oportunismo político que se alimenta del dolor de unas familias destrozadas y que permite desviar el foco de la falta de presupuestos, la parálisis catalana o los juicios de corrupción.

Hoy se publica la encuesta del CIS, la primera desde noviembre con intención de voto. Veremos si Ciudadanos confirma o no la escalada a costa del PP que le vienen anunciando las encuestas de los medios. Y entenderemos la subasta electoral a la que se somete ahora la prisión permanente revisable.