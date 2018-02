Unidades de precrimen

Hace diez años pasó algo parecido a lo que pasa en Asteguieta en Ponte Caldelas, un municipio de Pontevedra. Allí de lo que se trataba era de realojar en casas de diferentes parroquias a chabolistas de un poblado que sigue funcionando ahora como supermercado de la droga. En aquel entonces el alcalde lideró la resistencia para impedir que los gitanos viviesen con ellos. Y en uno de esos lugares, Vilarchán, uno de los chabolistas hizo una buena oferta por una casa que estaba en venta, ¿y qué hicieron los vecinos? La compraron. 140 vecinos se pusieron de acuerdo para hipotecarse a 35 años y pagar 265.000 euros. Una casa al lado del campo de fiesta, que eso en el rural es como tener una casa al lado del mar. La vendieron un año después, o la intentaban vender. Compraron en 2007, antes de que estallase la crisis, y vendieron en 2008. Yo recuerdo que un vecino nos dijo que había sido mala suerte pero que así eran las cosas, y qué se le iba a hacer. Esta expresión es una expresión muy democrática. Porque es una frase que se debería usar más en situaciones como las que vivieron esos vecinos gallegos o las que están viviendo los vecinos vascos. Qué le vas a hacer. Lo que seguro no puedes hacer es una unidad de precrimen según la cual la raza signifique la presunción de un delito. No puedes echar a nadie de un barrio por haber cometido un delito, y menos aún no dejarlo entrar presumiendo que lo va a cometer.

