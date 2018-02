De la Serna defiende que el Gobierno "evitó que el señor Puigdemont fuera al Parlament"

El Gobierno recurrió la candidatura de Puigdemont para presidir la Generalitat ante el Tribunal Constitucional aunque el Consejo de Estado no veía fundamentos para impugnarlo. El Alto Tribunal no se pronunció expresamente sobre la pregunta del Gobierno pero suspendió cautelarmente el pleno de investidura si se realizaba sin la presencia física de Puigdemont o si lo hacía por vía telematica o a través de la delegación de su discurso en otro diputado. Para el ministro Íñigo de la Serna esas medidas cautelares son más que suficientes: "Ya veremos lo que responde pero lo que sí sabemos es que el Constitucional no se habría pronunciado nunca si el Gobierno no interpone el recurso. Nosotros fuimos a la mayor, a determinar si era o no legal, pero lo que hizo fue establecer unas medidas cautelares para tener garantías del cumplimiento de la ley, que evitaron que el señor Puigdemont fuera al Parlament".

De la Serna considera que, pese al posible desgaste institucional, el Gobierno tomó la decisión adecuada: "Si no, habríamos tenido que tomar una decision a posteriori sobre un hecho que ya se habría producido y se habría investido a una persona que no podía ser investida". Por lo que el ministro dice estar "orgulloso" de la iniciativa política del Gobierno y defiende que nadie, "ni dentro ni fuera de España", habría entendidod que "un prófugo de la justicia hubiera acudido a una investidura": "Lo que tiene que hacer el señor Puigdemont es ponerse delante del juez", concluye.

Las quinielas para sustituir a Rajoy y a De Guindos

De la Serna no confía en ninguna quiniela, ni siquiera en la que le sitúa como posible sustituto de Rajoy: "El candidato alternativo a Rajoy es Rajoy", sentencia. La minisra de Agricultura, Isabel García Tejerina, suena también como relevo de Luis de Guindos al frente de la cartera de Economía en caso de que este se vaya al Banco Central Europeo como vicepresidente pero De la Serna tampoco quiere hablar de este supuesto y responde simplemente que su compañera "está haciendo las cosas francamente bien".

El ministro se muestra más seguro cuando Pepa Bueno le pregunta si saldrán adelante los Presupuestos: "Somos optimistas ante la posibilidad de llegar a acuerdos con distintas fomraciones políticas", afirma, y cita a Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria como sus aliados.