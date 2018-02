"Ir a clase con 88 años es como una medicina"

Victoria va a clase de lectura y escritura con casi 89 años, "escribimos, leemos, hacemos cuentas sencillas", nos cuenta. Cuando era niña, con 11 años, tuvo que dejar las clases porque su madre enfermó, "necesitaba muchos cuidados y como era la mayor, me tocó no ir a la escuela y trabajar en casa. Me quedé casi sin aprender", relata. Ir a clase actualmente le sirve, no solo para recuperar conocimientos perdidos, también "para distraerme. Hablas con las amigas. Y aunque no aprendas mucho porque la memoria no te lo permite, aprendes algo. Siempre digo que para nosotros es como una medicina. Ese rato ya no estás en casa sola, que es un tiempo que te hace daño", concluye.

Victoria Marín