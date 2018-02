La desigualdad que lastra el futuro de los niños

Trabajadores pobres, trabajadores empobrecidos, personas que no han recuperado ni de lejos el nivel de vida que tenían antes de que la Gran recesión empezará hace ya 10 años. Las cifras macroeconómicas siguen chocando con un dato: España es el país de la Unión europea en el que más ha crecido la desigualdad durante esta crisis. Una recuperación que, como señalaba hace unos días el último informe de Oxfam, ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres. Un récord negativo por el que nuestro país ha recibido ya varios toques de atención desde Bruselas, por la escasa eficiencia de su sistema de transferencias sociales, siendo -junto a Italia- el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas.

En esta nueva entrega de nuestra serie Memoria de una crisis hablamos de los más afectados por el aumento de la desigualdad en España: los niños. Los menores de edad con menos recursos se han empobrecido cinco veces más durante la crisis que los más ricos, un 32% y un 6% respectivamente.

El 30% de la población infantil vive aquí en el umbral de la pobreza, el triple que Dinamarca y el doble que en, por ejemplo, República Checa, Eslovenia o Alemania... Para ellos, para estos niños desigualdad es desigualdad de oportunidades; es no poder romper el círculo de la pobreza; es no poder tener un ascensor social que les permita tener un futuro que no sea lastrado por las condiciones de su familia de origen. Y en muchos casos estos niños viven en familia monoparentales, con madres que hacen lo imposible para cuadrar cuentas y sacar adelante a sus hijos. Madres como Chelo, Irene o Elia.