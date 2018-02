"El problema es que hay menos mujeres que quieren dedicarse al cine"

La del sábado ha sido una de las ediciones más polémicas de los Goya, y hablando de unos premios que los últimos años han pasado por reivindicaciones contra la guerra, contra el IVA Cultural y contra Dani Rovira, eso es muchísimo decir.

Hemos hablado con Arturo Valls, que ha sido muy criticado en los últimos días por sus palabras en la alfombra roja, en las que opinaba que en una gala de cine había que hablar de cine y no poner el foco en otras reivindicaciones.

Sus palabras han sido interpretadas como un ataque a la causa feminista, protagonista de la última gala de los Goya y, prácticamente, de todos los eventos en los que se junta la industria del cine en el último año.

Arturo Valls ha querido puntualizar que esa no era para nada su intención. "Por supuesto que apoyo la causa feminista" y para demostrarlo, nos ha hablado de todas las mujeres que dirigen los equipos de las películas que él produce. "Muchas, cobrando más que hombres en su misma situación".

“No las contrato por el hecho de ser mujeres, sino porque creo que son las mejores en sus campos". En su opinión, ésa debería ser la mentalidad de todos, y no entrar en este tipo de guerras, avivadas por cierto tipo de medios, "con esa actitud de ser capaces de todo con tal de un click".

"Creo que las mujeres no tienen ninguna traba en la industria. Simplemente, hay menos mujeres que quieren dedicarse al cine, y por eso estadísticamente salen menos". añade Arturo Valls, contradiciendo a todas las actrices y profesionales que sostienen que están vetadas.

Entre tanta polémica de género, también hemos hablado con Arturo, y con la premiada Carla Simón de la otra polémica de la gala: Su duración y la actuación de sus presentadores, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Arturo Valls ha preferido no opinar, "no soy objetivo, yo soy muy fan suyo", pero Carla Simón si que ha reconocido que "la gala le pareció un poco larga", aunque eso no quite para que "la terminara eufórica". Es lo que tiene ser la ganadora de uno de los máximos galardones...