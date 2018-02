"Pondrán un muro, pero los latinos cada vez estaremos más adentro"

La de Natalia Lafourcade es, sin duda, una de esas voces: la de una artista humilde y apasionada capaz de honrar la tradición sin dejar de sonar profundamente emocionante y personal...

Ahora Natalia está a punto de publicar MUSAS volumen 2, la segunda parte de su homenaje al folclore sudamericano... Un respetuoso acercamiento a la música de los compositores que ama, a la música de sus raíces, con el que otorga una nueva vida al sonido de latinoamérica.

"Fue un auténtico reto para mi, porque suponía grabarlo todo en vivo" “Nos dimos cuenta de que teníamos que ensayar con espectadores para romper el hielo”

Natalia Lafourcade está satisfecha con el resultado obtenido, con el que se encuentra en plena gira que le llevará este mes de Londres a Paris pasando por Madrid y Barcelona antes de volver a México.

Lo que no nos ha podido confirmar es si va a acudir a la Gala de los Oscar, donde está nominada su canción "Recuérdame" de la excepcional película Coco. "Me lo preguntan en todas las entrevistas, y aún no sabemos qué ocurrirá".

Donde sí estuvo es en la gala de los Grammy, donde se propuso "tocar a Beyoncé", pero no consiguió su objetivo... "Es la reina, estaba demasiado lejos" reconoce entre risas.

Al Dios que sí que ha tocado es a Jorge Drexler, con quien canta a duo el tema "Salvavidas de hielo", una experiencia que Lafourcade describe como "mágica" "Al acabar de cantar con él me eché a llorar".

Natalia Lafourcade es una de las artistas más importantes de la escena mexicana, pero no la única. "Tenemos mucha suerte de componer una escena musical tan rica, y tan numerosa en mujeres". Una industria que, pese a los tiempos que corren con Donald Trump, triunfa cada vez más en Estados Unidos. "Podrán poner un muro, pero nosotros seguiremos ahí adentro, y cada vez más", sentencia Natalia.

Con obras maestras como "Coco" o sus discos, estamos seguros de que el tiempo le dará la razón.