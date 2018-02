Manu Carreño: "Isco no le entra por el ojo ni a Zidane ni a la directiva"

A ocho días del duelo vital ante el PSG en la ida de los octavos de la Champions, pocos dudan de que Zidane va a escoger a la BBC en su once a pesar de que este curso apenas han jugado juntos y de que en las veces en las que lo han hecho los resultados tampoco han sido demasiado buenos.

Lo tiene también asumido Isco, que según apuntó en 'El Larguero' de este lunes Javi Herráez, está desencantado aunque no desenganchado.

Manu Carreño ensalzó la figura del malagueño en el exitoso Madrid del curso pasado, aunque apuntó a que no es del gusto ni del entrenador francés ni tampoco de la directiva blanco. "No es cuestión de números. Es de entrar por el ojo y a Zidane no le entra por el ojo y en el club tampoco enamora. No le entra por el ojo ni a Zidane ni a la directiva. Isco lo sabe, por mucho que haya renovado. Sabe cuál es su situación", dijo Carreño.

En 'El Larguero' de este lunes también habló del Real Madrid y, sobre todo, de su rival en Champions, el PSG, Luis Fernández. "Aunque este año esté el Madrid un poco peor yo no creo en eso, para ellos la Champions puede ser otra motivación", dijo el actual responsable de la cantera del PSG.

El exentrenador de Espanyol o Athletic entre otros fue muy tajante, además, al afirmar que Neymar seguirá en el club francés. "Pongo la mano en el fuego porque Neymar no va a irse al Real Madrid, él está demostrando que le gusta jugar aquí", sentenció.

También fue protagonista de 'El Larguero' Yeray Álvarez, que relató cómo ha sido su recuperación del cáncer testicular que le apartó de la competición en dos ocasiones desde diciembre de 2015.

"Después de esto, empiezas a valorar cosas que antes ni te imaginabas. Cuando llegan estas noticias el fútbol se queda en miniatura. Empiezas a valorar mucho más a la familia y amigos", dijo.

Sobre el jugador del Athletic, Manu Carreño comentó en 'Hoy por Hoy': "Ha vuelto a ser futbolista, ha madurado mucho más, pero sobre todo le quiso mandar un mensaje a todos los que pueden estar viviendo una situación parecida a la que ha pasado él y es que luchando, con el deporte, con la fuerza, con la ayuda de tus familiares, de tus amigos, de tus seres más queridos, por supuesto, de los médicos, se puede salir adelante y Yeray lo ha conseguido".