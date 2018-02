Javi Gracia: "A mí me encanta trabajar en mi país"

Javi Gracia se ha hecho con las riendas del Watford, equipo de la Premier League y al que ha dirigido ya en tres ocasiones, la última, su primera victoria, este lunes, ante el Chelsea, al que goleó en la Premier: Watford 4 - Chelsea 1. "No soy yo muy de dormir por la noches", arranca diciendo Gracia sobre su capacidad para descansar después de un choque.

"Yo no he tenido que decirle que no a ningún equipo, ha habido algún interés...", desvela el entrenador del Warford sobre lo que ocurrió con el Sevilla, que durante unos días fue el máximo candidato. ¿Qué tiene de especial la Premier? "A mí me gusta trabajar en mi país, pero las oportunidades surgen y es un reto, está la barrera del idioma, el fútbol, hay un nivel altísimo... me apetece disfrutarlo", zanja sobre el inicio.

Uno de los goles lo marcó Deulofeu, una de las apuestas del entrenador español en este mercado de invierno y que no desaprovechó su oportunidad para hacer su primer tanto con el conjunto londinense después de llegar del Barça. Sobre el catalán y su gran inicio, mantiene que "la Premier es una liga perfecta para sus cualidades".

No quiere pensar el técnico navarro en que su victoria haya sido la puntilla para Conte, pero Gracia "no quiere pensar en ello". Aunque tampoco se muerde la lengua con la posible llegada de Luis Enrique: "me gustaría compartir momentos con él". El Chelsea, rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones, agudizó así su crisis a tan solo dos semanas del duelo europeo ante el líder de LaLiga Santander.