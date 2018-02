Seedorf: "Nada más llegar me he dado cuenta de que he acertado"

Clarence Seedorf ha dirigido este martes su primer entrenamiento tras su llegada al banquillo del Deportivo de la Coruña. El conjunto gallego se encuentra en puestos de descenso y tras despedir a Cristóbal Parralo han confiado en el holandés para intentar salvar a un "equipo histórico", como el propio Seedorf, protagonista de El Larguero, lo ha definido.

"Ya son años entrenando, aunque no España. Es un club con mucha historia y al que siempre le he tenido simpatía, las conversaciones con el club me han convencido de que es un proyecto interesante", resuelve Seedorf, que tiene claro que será un reto complicado. "Estos primero días me he dado cuenta de que he aceptado, hay gente con ganas", cuenta el holandés, que está confiado.

El nuevo entrenador del Deportivo, el holandés, Clarence Seedorf, dirige su primer entrenamiento con el equipo tras firmar ayer contrato con el con el club coruñés hasta fina de temporada / Cabalar (EFE)

¿Cómo es el Seedorf entrenador? "Yo soy del estilo Seedorf, eso lo vamos a ver, estamos trabajando en ello, no es justo que hable antes de que salga", explica el que fuera jugador de Real Madrid y los dos grandes de Milan. "Yo sé que en China he hecho un buen trabajo, estoy con confianza", confiesa Clarence sobre su trabajo previo en China, Brasil e Italia. A pesar de que no cuente con mucha experiencia en el banquillo, el holandés está acostumbrado a trabajar bajo presión y con niveles máximos de exigencia, lo que convenció a la directiva del Deportivo en entregarle la plantilla en este momento delicado.

"Hablé con Tino hace tres o cuatro días, yo le mostré mis ganas y mi convicción... y aquí estoy", bromea sobre cómo se fraguó su llegada al club de Riazor. El objetivo imprescindible para Seedorf será recuperar los tres puntos que separan al Deportivo de la zona de salvación y, para ello, el nuevo técnico deberá tranquilizar a unos jugadores que no conocen el triunfo liguero desde el pasado 9 de diciembre.