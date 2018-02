Los políticos son también seres humanos. La frase se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. No hace mucho la recordó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y hace todavía menos lo hizo el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a propósito de unos correos que había enviado, comentando que sentía que todo había llegado a su fin. Es decir, la frase la utilizan para intentar disculpar sus errores. La verdad es que habría que darle la vuelta a la frasecita y recordar a los políticos, mejor dicho, a algunos políticos, que los votantes también son seres humanos. Es decir, personas que, en términos generales, necesitan comprender lo que se les dice y se les propone. Todo esto viene a cuento de la propuesta que, al parecer, se va abriendo camino entre los independentistas catalanes para hacer que Puigdemont sea elegido, mejor dicho, proclamado, no se sabe muy bien que por una Asamblea General de Electos, que no tiene ninguna función ni capacidad legal definida, mientras que el Parlamento de Cataluña, que sí la tiene, se limita a protagonizar un paripé y elegir a otra persona como presidente de la Generalitat, advirtiendo que recibirá instrucciones desde Bruselas.

La idea es francamente asombrosa. Desde el punto de vista institucional, degrada al Parlamento, que pasa a estar sometido a una Asamblea de Electos que nunca fueron elegidos para semejante tarea. Desde el punto de vista político, hay pocos precedentes y fueron desastrosos. Basta con recordar el lema argentino “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”, que acabó con Héctor Cámpora, que se había prestado al juego; con Perón, que nunca debió volver, y sin Parlamento. Afortunadamente, en este caso el Parlament no está en juego, porque no depende ni de Cámpora ni de Perón.