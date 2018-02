Mercè Oliva: "OT muestra el trabajo que hay detrás de la fama"

Con la victoria de Amaia Romero, este lunes, ha terminado una edición de Operación Triunfo que ha superado todas las expectativas sobre el regreso del formato 16 años después de su estreno. Su éxito ha tenido que ver, precisamente, en opinión de la profesora Mercè Oliva, con ese aniversario y “el especial de TVE recordando la primera edición”. “Lo que se ha hecho es rememorar, apelar a la nostalgia y revivir la idea de comunidad, de un país pendiente de un mismo programa”, ha apuntado en Hoy por Hoy la profesora de la Universidad Pompeu Fabra, que atribuye también el fenómeno OT a que el formato “dramatiza el entorno de trabajo contemporáneo”.

En opinión de Oliva, “se les pide un trabajo continuo, ensayar continuamente, la vida profesional se come la personal, parece que este trabajo continuo es mejor, bajo la idea de la realización personal”, y conecta, además, las ideas de fama y éxito. “Uno de los elementos principales es que muestra lo que sería la manufactura de la fama. Vemos cómo se convierten en famosos mientras que el canal 24 horas te muestra el trabajo que hay detrás de la fama”, ha explicado Mercè Oliva, que apunta que la “conexión con nuevas sensibilidades, con una audiencia muy joven que no vio la primera edición” ha sido otro ingrediente fundamental del éxito de OT. “Marina, los 'Javis', y concursantes que tienen otros estilos musicales, otros nichos de mercado, no sólo la música más popular, y la estrategia de utilizar youtube como plataforma de emisión ha facilitado que se creara una comunidad en las redes sociales”.