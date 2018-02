Nadie sabe qué hacer

El informe del CIS nos cuenta qué pensamos nosotros de los partidos pero no nos dice qué piensan ellos de nosotros y si saben qué hacer con nuestros problemas. Al menos por lo que se refiere a Cataluña la impresión que dan es que unos por una cosa, otros por otra, están perdidos: extravío general. ¿Dónde está Inés Arrimadas? ¿Qué fue de Iceta? ¿Qué fue de Albiol? Los líderes del unionismo han vuelto a donde solían, al rincón oscuro. Su aparición en el centro iluminado del escenario fue fugaz. Porque el independentismo ha perdido muchas cosas, sí, pero continua ocupando la cabecera de cartel.

La película catalana sigue teniendo los mismos protagonistas que tenía, antes en papeles de héroe, ahora en papeles de almas en pena, pero todo cuanto sucede todo, cuanto parece que puede suceder, pasa por ellos. Es como si la mitad unionista, esa mitad que se sentía sepultada por la apisonadora de la secesión, tuviera interiorizada su condición subalterna y se hubiera conformado con su golpe de rebeldía, con haberse dejado ver. El hecho es que el unionismo, que ganó las elecciones en votos, no sabe qué hacer con su mayoría social, y que el independentismo, que ganó las elecciones en escaños, aún sabe menos qué hacer con su mayoría parlamentaria, enredado en el barullo en el que se encuentra más barroco e ininteligible cada día.

Como quiera que el Gobierno español ha externalizado las tareas ejecutivas en este asunto y las ha subarrendado a los jueces, no hay nadie que esté ocupado ahora mismo en el estudio y diseño de la política para Cataluña mientras la gestión ordinaria, con la autonomía suspendida, es cosa del 155. Lo he dicho, que el informe del CIS nos cuenta qué pensamos nosotros de los partidos, pero lo verdaderamente interesante sería saber qué piensan ellos y si saben qué hacer porque parece que no.