"Hay miles de historias de refugiados, pero esta es la nuestra"

"Mohammad es un chico sirio, de 31 años, que huyó de la guerra como tantos otros, hacia Grecia. Tras una espera de casi un año, consiguió el asilo. Podía empezar su vida, trabajar, pero realmente en Grecia es casi imposible encontrar trabajo siendo griego, no digamos siendo refugiado", comienza su relato Ana. "Su ilusión era venir a España, ya que había conocido muchos voluntarios y voluntarias españoles en Atenas. Un grupo de esos voluntarios, gente normal, le acogimos en nuestras casas y le ayudamos a encontrar trabajo, algo casi imposible. Tras meses mandando decenas de currículum, hablando con todos nuestros amigos y conocidos, encontramos una empresa que le quiere contratar, que se ha implicado en buscar soluciones para poder hacerlo, comprometida en darle un oportunidad", prosigue su relato. Pero "La dura realidad es que no le puede hacer un contrato, la regulación actual en materia de refugiados sólo le permite trabajar en el país en el que tiene concedido el asilo, en este caso Grecia". Un conjunto de barreras que no les frenan. "No le vamos a condenar a la miseria, seguiremos luchando por conseguir el modo", asegura Ana.

