Eva Hache se pasa a la música

"Puede parecer que estoy todo el día dando el callo, pero llevo una vida muy relajada.” dice, y la verdad es que cuesta creerla.

Eva Hache ha sido monologuista, actriz de cine y teatro, dobladora de personajes de animación, presentadora de late nights y jurado de Got Talent. Y ahora, no contenta con una carrera tan variopinta, se lanza ahora al mundo de la música encabezando el proyecto "Vintache", que presentará el próximo 22 de Febrero en un concierto en la Sala El Sol de Madrid.

"Tenía muchas ganas y llevo muchos años practicando" nos cuenta. "He tenido que trabajar duro, porque no tenía ninguna formación musical, solo mis oídos." Eva Hache se muestra entusiasmada ante su nuevo proyecto, sobre el que, eso sí, solo desvela que "Son clásicos populares trufados de electrónica". No quiere desvelar hasta el día del concierto cual será su tracklist, aunque asegura, con su toque personal que estará compuesta por "un tema impepinable detrás de otro".

Lo cierto es que no será la primera vez que oigamos a Eva Hache cantando. Ya lo hizo en 2013, cuando presentó la gala de los Goya. A raíz de la polémica surgida tras la gala del sábado, no hemos podido resistirnos a hacerle unas preguntas sobre ello.

"A veces lo paso mal", nos reconoce. "No sé por qué razón, cuando la presenté yo estaba tranquilísima, pero ahora es oír la sintonía por televisión y me pongo cardiaca, el otro día me eché a llorar y todo".

Sobre la edición de este año, dice saber bien la sensación que sintieron Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla ante "el silencio que se provocaba tras los chistes". "No es nada bueno, pero están capacitados para superarlo". El problema, según ella, es que "presentar los Goya es como ser seleccionador de fútbol o mecánico de Fórmula Uno: Todo el mundo cree que puede hacerlo mejor que tú."

Desde luego, Eva puede dar fe de ello, por las múltiples polémicas que sembró en sus dos presentaciones, con denuncia incluida de la Federación de Balonmano de por medio. Pese a eso, como este país es como es, los mismos que la criticaban apuestan ahora por su vuelta.

"No puedo decir que no volveré a presentar los Goya. Siempre hay algo que se puede mejorar" reconoce, así que no descarten que Eva Hache vuelva a incomodar a lo más granado del cine español. Aunque antes tendrá que desarrollar su nueva carrera musical y luego lo mismo le da por triunfar como mimo, improvisadora o sexadora de pollos. Con cualquier cosa puede sorprendernos nuestra cómica más todoterreno.