Quentin Tarantino, sobre el accidente de Uma Thurman: "Es de lo que más me arrepiento en mi vida" / ()

El pasado fin de semana, el diario norteamericano The New York Times publicaba el testimonio de Uma Thurman denunciando el acoso sexual que sufrió por parte de Harvey Weinstein. El ya famoso artículo también revelaba un accidente automovilístico sufrido por la actriz durante el rodaje de Kill Bill 2, dirigido por el oscarizado Quentin Tarantino. Según el mismo artículo, el propio director le escupió en una escena y la asfixió en otra.

Tarantino, que dirigió a la actriz en Pulp Fiction y las dos entregas de Kill Bill, ha sido duramente criticado en redes sociales desde entonces. El director ha dado su versión de los hechos en una entrevista publicada este lunes por Deadline.

"Soy culpable por ponerla en ese coche, pero no de la manera en que la gente dice que soy culpable de ello. Es de lo que más me arrepiento en mi vida, intentar que ella hiciese esa escena de acción", explicó Tarantino en relación al accidente automovilístico cuya noticia ha dado la vuelta al mundo en los últimos días, a pesar de que el incidente se produjo hace casi 15 años.

La actriz comentó que Tarantino le había dicho que "el coche estaba bien", que "era una carretera recta" y que "tenía que alcanzar 65 km/h porque si no el pelo no ondearía como debe". Según la versión de Thurman, el coche no era seguro. "Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena", refleja la actriz.

"No estaba fuiroso ni le grité"

"Fue solo conducir. Ninguno de nosotros lo consideró una acrobacia. Tal vez deberíamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. Estoy seguro de que cuando me lo contaron, puse los ojos en blanco y me irrité. Pero estoy seguro de que no estaba furioso. No irrumpí en la caravana de Uma y le grité que se subiera al automóvil".

"Sabía que era una conductora insegura, pero tenía carné. Cuando terminé [de conducir él mismo el coche], estaba muy feliz, pensando: 'ella puede hacer esto perfectamente, no será un problema'. Le dije que el camino era una línea recta. Le dije que estaría a salvo. Y no fue así. Estaba equivocado. Pero no la obligué a entrar al coche. Ella se involucró porque ella confió en mí", relató el director.

"De nuevo, ese es uno de los mayores remordimientos de mi vida. Como director, aprendes cosas y, a veces, las aprendes a través de terribles errores. Ese fue uno de mis errores más horrendos, que no me tomé el tiempo de hacer el camino una vez más. Yendo para el otro lado había una pequeña curva en S (...) Si miras el metraje, ahí es donde ella pierde el control", confesó el cineasta.

"Hice que Weinstein se disculpara"

En relación a la denuncia por acoso sexual a Harvey Weinstein, Tarantino reconoció que conoció los hechos cuando Uma se los contó, y que entonces intentó ayudarle a pararle los pies. "Mira Sorvino [actriz y exnovia del director] me había contado lo que Harvey le había hecho. No podía creerlo. Éramos novio y novia... y él se estaba quedando a un lado. Y lo atribuí a que Harvey estaba enamorado de ella y que tenía un sentido demasiado inflado de su propia sexualidad. Ella me contó esas historias. Estaba horrorizado por ella y francamente avergonzado por él".

"Luego, mientras nos preparábamos para hacer Kill Bill, Uma me dijo que él le había hecho lo mismo a ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que había un patrón en los ataques de Harvey", reconoció Tarantino, quien después procuró que su productor se disculpase por sus actos. "Entonces hice que Harvey se disculpara con Uma. Le dije: 'Tienes que disculparte con ella y ella tiene que aceptar tu disculpa si vamos a hacer Kill Bill juntos'".

No hubo maltrato en el rodaje

Tarantino también explicó que Uma Thurman estaba convencida de que Weinstein había estado detrás de la destrucción de las pruebas del accidente de coche en Kill Bill 2. "Después del incidente del automóvil, ella sentía que era muy posible que el auto hubiese sido destruido por la insistencia de Harvey Weinstein, pero yo no supe nada de eso".

Por último, y en cuanto al presunto estrangulamiento del que habla el artículo de The New York Times, Tarantino culpa a la periodista firmante de toda la confusión. "Querría aclarar eso. Dice 'de acuerdo con Uma...', pero te das cuenta que no hay comillas en todo eso. Uma no compartió eso con Maureen Dowd. Maureen Dowd entrevistó a otras personas en el plató que se lo mencionaron. Si te das cuenta, todas esas cosas de asfixiar y escupir no son entrecomillados de Uma. Es parte de la prosa de Maureen Dowd".