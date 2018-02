Reivindicarse en la Antártida

Es posible que alguien –es posible no, estoy seguro que más de uno– esté pensando que ya vale con el tema de la igualdad, del feminismo, de la discriminación, de los derechos de la mujer y todo ese rollo; todo eso que él considera un rollo.

Yo le rogaría a ese alguien, con todo el cariño y con todo el respeto, que antes de encabritarse más piense un minuto, sólo un minuto, en el paisaje que tiene alrededor. En su familia, entre sus amigos –y amigas–, en su trabajo, cuando va al centro de salud, o al bar, o sube a un taxi, o compra un libro, o escucha las noticias, o ve la gala de los Goya, o sale de noche, o navega por las redes ¿De verdad alguien cree que estamos exagerando con lo del acoso, cuando no la violencia contra las mujeres, que exageramos con la brecha salarial, la conciliación, la igualdad de oportunidades, los techos de cristal que al final son de cemento armado, como la cara de algunos? Pues si cree que exageramos, ya lo siento porque hoy vamos a insistir.

Cadena Ser

Un centenar de científicas de todo el mundo van a unirse en una expedición a la Antártida para combatir el cambio climático y para reclamar esa igualdad que tampoco en el sector de la ciencia parece que hay manera de conseguir.

Bueno, que sepa ese alguien disgustado al que me dirijo desde el comienzo, que en esa expedición participan ingenieras, oceanógrafas, expertas en energías renovables, biólogas marinas y que sepa algo más: en una encuesta de hace apenas dos años, más del 60% de los españoles se mostraban convencidos de que las mujeres no sirven para ser científicas de alto nivel. Aunque sólo sea para salir de esa nube de ignorancia y de prejuicio, yo le ruego a nuestro –o a nuestros– oyentes fatigados con el tema que aguanten un poquito más. Seguro que no se arrepienten.