Carme Chaparro: “Cuando se trata de defender los derechos no me callo”

Carme Chaparro, rostro de los informativos de Mediaset desde hace dos décadas, ha sido la protagonista de 'La Ventana de la Tele' de este martes. Aunque se marchó de los informativos de Telecinco de fin de semana entre lágrimas, Chaparro ha afirmado: "Cuando me ofrecieron el cambio a Cuatro no me lo pensé".

Tras 20 años en la profesión, la periodista catalana ha reconocido: "He aprendido mucho y he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta que es contar las cosas a la gente". Y, aunque ha dicho que no deja que se noten sus ideas políticas, sí ha dejado claro que "cuando se trata de luchar por los derechos de las personas no me callo".

Chaparro, que ha señalado algunos de los cambios que se han producido durante estos años en el mundo del periodismo y la televisión, también ha denunciado la espectacularización de la información, aunque "los periodistas estamos para poner el limite y evitarlo".

Carlos Tarque, vocalista del grupo M-Clan, también se ha asomado a 'La Ventana' para valorar la actuación y triunfo de Amaia en la final de Operación Triunfo, donde interpretó uno de sus temas, Miedo.