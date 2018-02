El Sevilla y el Leganés vuelven a verse la cara en la vuelta de semifinal de Copa del Rey. Después de empatar a uno en Butarque, Montella -recién llegado al equipo- no sorprenderá en su once y volverá a confiar en Rico para la portería.

Por su parte, los de Garitano, después de hacer una de sus mejores temporadas, podrían meterse en la final de la Copa del Rey por primera vez en la historia del club.

Felipe Moreno: "Veo meternos en la final como una realidad"

Felipe Moreno, máximo accionista del CD Leganés, pasó por el Larguero para hablar del esperado partido.

"Veo meternos en la copa como una realidad. Siempre salimos a ganar y mañana también. No venimos a ver qué hacen con nosotros", explicaba Moreno.

También explicó cómo acabó siendo accionista del club pepinero. "Me metí en el fútbol por casualidad. En ese momento el segundo mayor accionista era mi amigo y le pregunté por el Leganés. Me pidió que les echase una mano y al principio dije que estaba hasta arriba, pero al final eché una mano, se fueron todos y hasta hoy".

Moreno, marido de la presidenta del club Victoria Pavón, explicó cómo decidieron quién estaría a cargo del Leganés. "Nuestros hijos decidieron quién iba a tener la presidencia, si mi mujer o yo. Al final decidieron que ella", dijo.

Oscar Arias: "Le damos rango de normalidad a una situación excepcional"

Oscar Arias, director deportivo del Sevilla, también habló sobre cómo está viviendo el club la previa al gran encuentro. "Es normal que el Leganés esté convencido, no sería normal que no viniese convencido. Un club como el Leganés irá con todo", dijo Arias.

"Estamos expectantes, con ganas de que llegue mañana. Llevamos una década que nos hemos acostumbrado a vivir situación como esta y le estamos dando un rango de normalidad a una sensación excepcional", decía el director deportivo sobre haber alcanzado la semifinal de la competición.

Sobre el gran fiasco de la temporada, el 5-1 en Ipurua, Arias dijo que "cada partido es diferente y las circunstancia son distintas. Fue inesperado y un duro varapalo". Describió el resto de la temporada como: "el rendimiento del inicio no fue le que esperábamos y ahora llevamos una jornada salvando, menos en Eibar, una imagen totalmente distinta. Tenemos muy presente el potencial de este equipo."

Respecto a si Sevilla mira a Europa y si el Betis debería luchar por ese puesto, Arias dijo que "nuestra obligación está en mirar hacia arriba e intentar pelear una plaza de Champions. Me gustaría que estuviese el Sevilla, yo no me dijo en el resto de equipos. No me interesa lo que hace el Betis".