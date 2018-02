Los peligros de la reventa para ir al Bernabéu

El último Clásico disputado en el Santiago Bernabéu tuvo un protagonista inesperado fuera de los terrenos de juego. Se trata de un código QR especial, utilizado por el Real Madrid para controlar la reventa, que dejó a muchos aficionados fuera del estadio.

Como contamos en Carrusel Deportivo aquel sábado 23 de Diciembre, cientos de aficionados vieron truncados sus sueños de vivir en directo el mejor partido del mundo. Los tornos detectaban que sus entradas, teóricamente legales, no habían sido compradas en uno de los canales de venta oficiales, por lo que porque se les denegaba el acceso al recinto.

42 de estos seguidores habían comprado sus localidades en StubHub posiblemente la página de reventa más famosa del planeta. Su responsable, Ander Michelena, dice que gracias a un seguro que tienen todos los afectados fueron compensados y explica en la Cadena Ser lo ocurrido. "Fue un problema técnico con los códigos QR que el Madrid nunca había utilizado. Por ello, en StubHub los empleamos mal para ese partido. Fue un fallo nuestro, ya está resuelto y no va a volver a pasar"

La ley de reventa en España data del año 1982. No habla de prohibición en internet porque ese fenómeno no existía por aquel entonces, y ahí se crea un vacío legal. El Madrid sigue día a día reforzando su lucha contra esta práctica, algo que no preocupa a StubHub, según Michelena. "Nosotros no sabemos lo que va a hacer el Madrid. Como no podemos averiguar el futuro, lo que hacemos es trabajar para que nuestros aficionados puedan vender y comprar entradas libremente , que es lo que dice la ley, y el Madrid como entidad privada tiene derecho de cambiar la forma de permitir el acceso al estadio pero nosotros estaremos atentos"

Durante la charla, que se produce en su sede española ubicada en un lujoso edificio del Paseo de la Castellana, lanzan un mensaje directo a la gestión blanca. "El Madrid tiene su propio canal de reventa, mediante la cesión de abonos. Ahí revenden sus entradas, eso es así. Ellos fomentan ese canal pero si el aficionado libremente quiere elegir a otro canal tiene que poder acudir a StubHub", explica Michelena.

Esto no es cierto. En la entidad que preside Florentino Pérez el abono es propiedad del club y por eso se prohíbe a los socios cualquier tipo de reventa. En caso de no poder asistir al encuentro ofrecen la opción de ceder el asiento por la vía oficial, donde el club ejerce de intermediario vendiendo la entrada al mismo precio fijado y cobrando por ese servicio una comisión.

El Real Madrid lo tiene claro: una entrada revendida se convierte automáticamente en ilegal, y si eso se detecta se actúa inmediatamente impidiendo el acceso del hincha al Bernabéu. Más contundente es Rubén Sánchez, de FACUA. "El organizador del evento, si es capaz de detectar que una entrada ha sido comprada en reventa, puede impedir perfectamente el acceso al recinto. Es lícito porque la reventa está prohibida, no hay ningún duda".

Le preguntamos a StubHub si tienen previsto avisar a sus clientes de estas trabas que pone el Madrid a la reventa, pero la respuesta no fue afirmativa. "Podría ser, habría que mirarlo de manera interna, porque esto lo que busca es coaccionar al aficionado". "El que revende una entrada está vulnerando la ley, el que actúa de intermediario en la reventa con un margen de beneficio o con una comisión también incumple la ley. "¿Cómo vamos a pretender que avisen al usuario si ya se están saltando la normativa?", recalca FACUA.

De cara al encuentro contra el PSG está activado el protocolo habitual de los grandes partidos. El Madrid tomará medidas duras contra los abonados que revendan su asiento, trabaja codo con codo con la policía para frenar el mercadeo de entradas y comparte la preocupación mostrada hace pocos días por el ministro Iñigo Méndez de Vigo a raíz de la polémica creada con el concierto de U2.