Moha: "Intento aprender de Keylor, Casilla y Zidane"

Mohamed Airam Ramos Wade. Apunten este nombre, es el de Moha, portero del Juvenil A del Real Madrid que entrena Guti y que este miércoles ha parado tres penaltis que han metido al equipo blanco en las semifinales de la Youth League, la Champions Juvenil en un partido celebrado en Krasnoad ante más de 30.000 personas

"Cuando llegó el momento del pitido final y sabíamos que íbamos a penaltis me sentí muy tranquilo, tuve el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros, eso ha hecho que me sintiera más cómodo y más mentalizado de intentar para todo lo que podía y ha salido todo bien", relató en El Larguero el portero tinerfeño, que habla con una madurez y serenidad impropia de su edad -nació en el año 2000-.

"Nunca había parado tres penaltis, es la primera vez que me pasa algo así, espero que no sea la última", bromeó con Manu Carreño.

Tras su gran actuación las felicitaciones no se hicieron esperar, la primera de Guti, su entrenador: "Me dio un abrazo y me dijo que muy grande el trabajo y que había que seguir así, que ese era el camino".

No fue la única, Moha enumeró la cantidad de mensajes que había recibido: "Mis compañeros del primer equipo, mis amigos, mi familia... todos los compañeros del primer equipo, del primero hasta el último".

Ajeno a todos los rumores de la portería

"Mi cometido no es ninguno de esos, estoy externo a todos los rumores de fichajes: yo trabajo cada día y aprendo de los mejores", así de claro habla Moha cuando le preguntan por De Gea o Courtois.

Para Moha lo que está viviendo es "una experiencia muy bonita" y que cuando tiene "la oportunidad" de estar en el primer equipo "intento aprender de Keylor, Kiko y Luca Zidane. Estoy súper agradecido por el cariño que han tenido conmigo y por cómo me han acogido, estoy súper contento por poder vivir todo esto y poder ayudar así a mi equipo, que es el juvenil", concluye el tinerfeño.