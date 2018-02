Suso trabaja día a día en Milán para conseguir una de las cosas que más ha deseado siempre: jugar el Mundial con España. Actualmente es el pichichi del Milan en Serie A con 6 tantos y máximo asistente del equipo con 5, su importancia es tal que solo se ha perdido dos partidos de liga esta temporada.

Su buen hacer le ha llevado a ir convocado hasta en tres ocasiones con la Selección de Lopetegui, debutando el pasado 14 de noviembre ante Rusia tras un intento anterior en el que fue convocado pero no jugó.

"Me había quedado con la cosilla amarga de la primera vez que me convocó pero no pude debutar, todo el que va quiere jugar pero cuando fui a Rusia y vi que era titular me puse hasta nervioso", reconoció en El Larguero.

"Todos los días juego los partidos lo mejor posible para ponérselo difícil a Lopetegui", porque sí, su gran sueño es estar en Rusia este verano.