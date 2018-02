Pero, ¿qué importancia tiene esa senadora?

Cuando se dice de un político que es “serio” no se está alabado su sobriedad o carencia de alegría, sino su rigor, su esmero en el trabajo y su exactitud. Cuando se dice que un político es serio respecto a la lucha contra la corrupción quiere decirse que la combate por todos los medio a su alcance y que es cabal en esa pelea. Ser serio respecto a la corrupción política significa, por ejemplo, no apoyar a un gobierno al que se acusa de proteger a todos los corruptos de su misma formación política.

Por eso es tan desconcertante la posición del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, porque ayer hizo exactamente eso. Acusó al Partido Popular de financiarse ilegalmente a lo largo de los años y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de ser “especialista en ayudar a los corruptos”. Pero resulta que Albert Rivera y Ciudadanos son exactamente el principal apoyo con que cuentan el Partido Popular y el señor Rajoy para formar gobierno y para presidirlo. Tiene razón la portavoz popular que ayer acusó a Ciudadanos de incongruente: “¿Cómo se puede apoyar al gobierno y acusar al mismo tiempo a su presidente de lo que le acusa el señor Rivera?”.

Albert Rivera no lleva apoyando al gobierno quince días, sino desde el 31 de octubre de 2016 en que tomó posesión. Es decir, un año y cuatro meses. El presidente de Ciudadanos parece que no había sido consciente hasta ahora de los problemas del Partido Popular y de sus máximos dirigentes en el terreno de la financiación ilegal. Más desconcertante aún, Albert Rivera mantiene que no permitirá la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado si el Partido Popular no deja de apoyar a una senadora suya, implicada en el caso Gürtel. ¿Pero qué importancia puede tener esa senadora al lado de lo que el señor Rivera piensa del señor Rajoy?