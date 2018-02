Joan Tardà: "Habrá que ver si lo de Bruselas tiene poder ejecutivo o simbólico"

“Habrá gobierno, que nadie lo dude”, ha insistido en Hoy por Hoy Joan Tardà, que ha reconocido en la misma entrevista que el desafío es grande. “Cuadraremos el círculo, no es fácil”, ha señalado el portavoz de ERC, que ha asegurado que van a avanzar en la construcción de la república catalana, “lo que no significa que no deba corregirse la estrategia”. Tardà, que en varias ocasiones estos últimos días ha dejado claro que la formación de gobierno en Cataluña está por encima de la investidura de Puigdemont, fugado en Bruselas, ha apostado por “encajar la legitimidad de lo que representa Puigdemont con lo imprescindible de tener un gobierno en Barcelona”. Para el portavoz parlamentario de ERC, “hay fórmulas para encajar todo lo que tiene que ver con la legitimidad con la necesidad de gobernar nuestro país, porque cada día que pasa Cataluña está gobernada por el PP”.

(Seguirá ampliación)