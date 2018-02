"Los profesionales de la danza de más de 50 años no tenemos que retirarnos, nos tenemos que reivindicar"

Rosemary se dedica al mundo de la danza, tanto a la docencia como al diseño de espectáculos, "llevo 30 años dando clases en mi escuela en Madrid. Creo que es importante hacer visible a la sociedad que tener 50 años no quiere decir tenerte que retirar, quiere decir tener experiencia, profesionalidad y buen hacer que mucha gente de 50 años tenemos", describe. La de Rosemary es una de las pocas escuelas que quedan en su barrio de Madrid, "me siento muy oorgullosa de ser una de las pocas veteranas que me mantengo. Pero la mayoría han tenido que cerrar porque económicamente les han hecho mucho daño", describe Rosemary para quién la danza es fundamental porque "un niño que aprende a funcionar en un colectivo de danza, aprende a funcionar en un colectivo de vida".

