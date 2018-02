Marc Pons: "La limitación de coches es una medida exclusiva para Formentera"

Se trata de una ley inédita en España y, según Marc Pons, conseller balear, prácticamente también en el mundo, en islas de la extensión de Formentera. Una ley que va a permitir limitar, a partir de 2019, la entrada y circulación de vehículos en la isla en temporada alta. “Se trata de alcanzar un equilibrio entre preservación territorial e impulso político”, ha explicado Pons en Hoy por Hoy, convencido de que las personas que visitan Formentera van a comprender que esta medida servirá para conservar lo que precisamente hace atractiva a la isla.

La experiencia turística, ha defendido, no se va a ver afectada, porque la medida va a ir acompañada “de una apuesta muy fuerte por el transporte público que haga que la gente pueda moverse con total tranquilidad”. La red viaria de Formentera cuenta con tan solo 33 kilómetros, por los que, con esta ley, las autoridades van a poder decidir, también, cuántos coches y motos de alquiler circulan en temporada turística. Una medida que, según el conseller de Movilidad, no tienen la intención de extender a otras islas, como Ibiza o Menorca. “Es una medida exclusiva para Formentera que en pocas otras islas del mundo de este tamaño vamos a encontrar”, ha explicado Marc Pons, que sí ha insistido en que, en todo el archipiélago, “la apuesta tiene que ir siempre en el sentido de mejorar el transporte público, pero no con medidas de este calado, de esta trascendencia”.