The Clash, conciencia social a ritmo punk

Todo empezó un 7 de febrero de hace ya cinco años. John Richard, DJ en una la emisora de radio KEXP de Seattle, decidió dedicar parte de su programación en exclusiva a The Clash: canciones, grabaciones raras, entrevistas.... Lo llamó el Día Internacional de The Clash, y a partir de aquel momento empezó a invitar a otras emisoras e instituciones de todo el mundo a unirse a la celebración.

Tres años después, el alcalde de su ciudad publicó un comunicado reconociendo el sonido único de la banda, sus letras comprometidas socialmente, el empleo de la música para compartir mensajes de paz, antiracistas, contra la pobreza y por la libertad de expresión. También llamaba a recordar la actuación de The Clash en Seattle en 1982, cuando entre el público estaba un joven Jeff Ament, que quedó tan impresionado que decidió dedicarse a la música y años después se convirtió en el bajista de una de las bandas más representativas de Seattle: Pearl Jam.

En 2018 han participado más de 100 emisoras y los ayuntamientos de ciudades tan representativas como San Francisco, Tucson o Washington DC. A Vivir también se une al homenaje. Escuchamos a The Clash, pero también la grabación original de The Crickets que inspiró su 'I Fought the Law'; y las versiones que de sus clásicos hacen The New Standards, Red Soul Community, Ghoulie y Peawee; y cerramos con la impresionante adaptación que Johnny Cash y Joe Strummer grabaron del último tema que compuso Bob Marley: 'Redemption Song'.