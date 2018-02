Marcelino: “El gol de Coutinho nos dejó K.O.”

Marcelino García Toral, el entrenador del Valencia, habló sobre cómo vivió la eliminación de Copa del Rey ante el Barcelona en la semifinal.

El primer gol del partido fue en la segunda parte, a los dos minutos de que saliera Coutinho para sustituir a André Gomes. "El gol de Coutinho vino muy pronto, queríamos llevar el partido con oportunidades de gol. Pero el gol al inicio del segundo tiempo nos dejó K.O. En el primer tiempo llegamos más que el Barcelona, tuvimos las ocasiones claras, pudimos habernos adelantado en el marcador", dijo

Respecto a su opinión sobre cómo habían competido, el técnico dijo que: "en líneas generales nos salió bien porque sabíamos que nos podían dominar en la posesión y no les dejamos hacer ocasiones, pero hay que acertar y no lo hemos hecho. Eso nos dejó la eliminatoria muy difícil".

El Barcelona, por otro lado, ha conseguido así su quinto pase consecutivo a la final de esta competición. Sobre los de Valverde, Marcelino dijo que "es indudable que cuesta hacerle un gol. Si además no llegas mucho, pega en el palo o el portero hace paradas increíbles, pues significa que no se puede meter gol. Nosotros ahora llegamos pero no materializamos".

Respecto al lleno en Mestalla, Marcelino solo tuvo buenas palabras. "Esta afición sólo me sorprende para bien. Desde que he llegado acuden en masa incluso con un resultado adverso. Tenemos que darles las gracias por cada partido aquí en Mestalla", concluyó.