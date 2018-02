Vero Boquete: "Los salarios en China no tienen absolutamente nada que ver con los masculinos"

La falta de minutos en el PSG ha hecho que Verónica Boquete, una de las mejores jugadoras españolas de la historia haya cambiado París por Pekín. La delantera ha firmado por el BG Phoenix de Beijing, su club número 12 desde que es profesional.

En El Larguero ha explicado los motivos por los que se ha lanzado a la aventura en China: "Puede parecer que esta salida a China es un paso atrás pero para mí entre estar cinco meses sin jugar en París o irme a China... pues es ganancia, el fútbol está para jugarlo", resumió.

Lo que sí quiso dejar claro es que no se va al gigante asiático a hacerse oro, como otros muchos jugadores que han dejado Europa a cambio de grandes contratos en China: "En el fútbol femenino y en China no tiene nada que ver, absolutamente nada. Lo que estamos acostumbrado es ver a jugadores que se van a retirar y a tener buen salario pero el fútbol femenino vive en otra realidad".

La delantera ha reconocido que sí, que puede que el salario "sea mejor que en Europa pero hay que irse allí", y ha vuelto a recordar que si ella hubiera tenido en España las condiciones económicas "que he tenido en Alemania, Francia o Estados Unidos no me hubiese ido... ojalá pronto en nuestro país se puedan tener esas condiciones", denunció.