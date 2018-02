Yago de Vega: Ni haciéndolo aposta se podría hacer peor

Todos los años la Federación tiene el mismo problema y mira que cada año sigue sin resolverlo, el lunes hay una reunión a ver si hay un acuerdo y se decide dónde jugar la final. El Sevilla quiere jugarlo en su ciudad mientras que el Barça quiere que sea primero en el Bernabéu y si no en el Metropolitano. Los culés también han dicho que no quieren que sea en Sevilla, ya Valverde jugó con el Athletic una final contra el Barça en el Camp Nou. Por otro lado, el Real Madrid no quiere que sea en su estadio y el problema del Metropolitano es que el Atlético juega en casa ante el Betis... y tendría que aplazar el partido.

Si la Federación pone la final de Copa en un fin de semana con Liga pues nos encontramos con este problema. Ni haciéndolo aposta se podría hacer peor, lo del calendario de la Liga y la Copa es una vergüenza y es una pena, han convertido la Copa en un estorbo. Es un campeonato que se lo ha cargado la organización, miras a Inglaterra o a Alemania y es una pasada ver como se vive esta competición.

Ponen la final en un fin de semana en el que hay Liga, no se puede hacer peor, se están cargando la Copa. Tiene difícil solución si siguen al frente los mismos con el pensamiento de hacer caja y no de mirar lo deportivo y hacer disfrutar al aficionado.

El regreso de Kepa

Kepa Arrizabalaga se pasó por El Larguero después de regresar a la portería de San Mamés tras superar su lesión y firmar su renovación con el conjunto vasco, cerrando así los rumores de su marcha al Real Madrid

La aventura de Vero Boquete en China

La falta de minutos en el PSG ha hecho que Verónica Boquete, una de las mejores jugadoras españolas de la historia haya cambiado París por Pekín. La delantera ha firmado por el BG Phoenix de Beijing, su club número 12 desde que es profesional.

En El Larguero ha explicado los motivos por los que se ha lanzado a la aventura en China: "Puede parecer que esta salida a China es un paso atrás pero para mí entre estar cinco meses sin jugar en París o irme a China... pues es ganancia, el fútbol está para jugarlo", resumió.

Carlos Ortiz a pocas horas de jugar la final

Este sábado la Selección Española de Fútbol Sala juega contra Portugal la final del Europeo 2018. En la noche previa al choque, ha pasado por los micrófonos de El Larguero, Carlos Ortiz: “Ellos llegan muy bien, no partían como grandes favoritos, pero en este torneo han demostrado que van a competir para llevarse el título y que posiblemente son la selección que mejor ha jugado ese torneo (...) Creo que va a ser un partido igualado, que ninguno de los dos querrá fallar y será un marcador corto".