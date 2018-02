Carlos Ortiz: "Va a ser un partido muy igualado"

Este sábado la Selección Española de Fútbol Sala juega contra Portugal la final del Europeo 2018. En la noche previa al choque, ha pasado por los micrófonos de El Larguero, Carlos Ortiz: “Ellos llegan muy bien, no partían como grandes favoritos, pero en este torneo han demostrado que van a competir para llevarse el título y que posiblemente son la selección que mejor ha jugado ese torneo (...) Creo que va a ser un partido igualado, que ninguno de los dos querrá fallar y será un marcador corto".

Ortiz controla un balón, ante la presión del francés Mohammed / CARMELO RUBIO (EFE)

Para llegar a esta final, La Roja tuvo que eliminar a Kazajistán en penaltis. Para Ortiz fue “el partido más espectacular de este torneo. Fue un espectáculo grandioso para el fútbol sala. Por suerte, bien trabajados, como quieras llamarlo, salimos victoriosos”.

“Le daremos valor cuando no lo consigamos. Es una bestialidad lo que está consiguiendo esta selección. Siempre que hay torneo europeo, estamos en la final”, opina Ortiz sobre el envidiable palmarés español.

Ricardinho

“Pararle es difícil, no tenemos que centrarnos solo en Ricardinho, si nos centramos solo en él, vamos a dejar mucho espacio a los demás (…) Hoy hemos estado tomando un café juntos, hemos hablado de los partidos de ayer, no hemos querido ni hablar de la final. No hay que profundizar más, no vayamos a dar pistas (risas)”.

Así mismo, se ha referido a este como “posiblemente” su último Europeo: “Nunca diré de esta agua no beberé, pero veo muy difícil que dentro de cuatro años siga viniendo a los Europeos. Ojalá que sí”.

Por último, ha querido hacer un comentario sobre el seguimiento de la competición: “Lo digo cada torneo, el futbol sala sigue creciendo, cada vez hay más medios de comunicación, son datos importantes para nosotros y en redes sociales te das cuenta que todo el mundo sigue el fútbol sala. Ayer hubo muy buena audiencia para haber coincidido con un Barça - Valencia de Copa”.