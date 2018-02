"Mi pensión se ha revalorizado un 0,25% este año. No se me ocurre en qué utilizar tanto dinero"

"¿Cuánto ha subido el IPC? ¿cuánto me gasto más en medicamentos, luz ,butano?", pregunta Antonio que ha recibido la carta del Ministerio de Hacienda que le anuncia una revalorización de su pensión de un 0,25% este año. "La verdad es que no se me ocurre en que utilizar esos 70 euros anuales .Tengo tantas posibilidades y tantas alternativas que no se qué hacer .Podría pensar que dentro de los jubilados soy un privilegiado pero pienso en aquellos pensionistas que cobrarán 14 euros más este año, como familiares y conocidos cercanos. Se gastan 20 ó 30 euros mensuales que no gastaban antes en farmacia, a no ser que dejen de tomarse los medicamentos que necesitan o de calentarse adecuadamente por el encarecimiento de la luz", sasegura Antonio que añade: "¡Ah! Otro año se pueden ahorrar el dinero de estas “maravillosas cartas” y a lo mejor nos podrían subir al menos hasta el 0,26 %, sería un alivio".

Seguir leyendo