"Los carnavales de Tenerife, mejores que Halloween peores que el cumpleaños de Floilán"

Los Pantomima Full han viajado a Tenerife para testar el carnaval. "Ayer aprovechamos para dar una vuelta por el carnaval, porque con un par de horas creemos que es suficiente para juagar una tradición de siglos".

Cosas buenas del carnaval, según Alberto Casado y Rober Bodegas

1.- No sueltan toros, no hay que andar con cuidado porque no hay toros por las calles

2.-Los disfraces son más variados que en la feria de abril

3.-En los carnavales hay más cachondeo que en Semana Santa, que hay gente que hasta llora

4.-Cuando acaba el concurso de reina del carnaval no queman a las reinas, como en las fallas

5.- Aunque hay mucha gente no llegan a apilarse, como en los castellers

6.- La gente no se tira comida, como en la tomatina

Cosas que no nos gustan

1.- Peor cartel que en el primavera Sound, si quieres likes aqui no triunfas

2.- Nunca gana un disfraz humilde, nunca un chaval disfrazado se Súper Mario

3.- Los personajes son decepcionantes comparados con los parques temáticos, en vez de espada llevan Areucas

4.- No está muy a mano, no lo pues decidir de calentón

La calificación es de 7,1. Mejor que Halloween, peor que el cumpleaños de Froilán.