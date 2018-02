"Me dijeron que me fuera a Madrid, pero allí hace mucho frío"

Aaron Gómez es un chico para todo: Un poco humorista, un poco cómico de stand up, un poco actor, un poco músico, un poco licenciado en publicidad (esto ha pedido que lo añadamos por petición expresa de su madre) y un mucho chicharrero...

Además, es un tipo que desafía las leyes no escritas del mundo del espectáculo, porque lo hace todo desde Canarias y se difunde a través de internet, desoyendo a todas esas voces que dicen que, para triunfar, hay que mudarse a la capital. "Sí, a mí me dijeron que tendría que irme a Madrid, pero allí hace mucho frío..." se justifica.

Y no podemos decir que su estrategia le haya ido mal. Como monologuista, llena los teatros canarios y, haciendo frente a sus propios miedos climatológicos, actuará en el Teatro Galileo de Madrid el próximo día 17.

En paralelo, prepara un programa de humor para la Televisión Española de Canarias junto a otros cómicos canarios, con los que nos confiesa que hace piña. "Tenemos un grupo de Whatsapp que, si alguien lo leyera, nos denunciaría".

Además, protagoniza Mambo, una web Serie en la plataforma de contenidos digitales de Radiotelevisión española PLAYZ, nominada a los Premios Zapping. Y no es el único premio al que ha aspirado, porque el cortometraje "Como yo te amo", en el que participa, fue nominado en la reciente Gala de los Goya.

Una nominación que Aaron no vivió en directo. "Esas cosas son como las tandas de penalties, prefiero no verlas. Me fui al baño y me enteré desde allí".

El triunfo de Aaron demuestra que el humor no sabe de fronteras, como él mismo explica: "Igual que nosotros vemos a los Chanantes en Manchego o a los de Vaya Semanita haciendo chistes de vascos, a los canarios se nos entiende fuera. Hay un tipo de comedia en cada ser humano, pero el humor, en esencia, tiene un componente universal".

Y a este paso, Aaron se va a comer el mundo entero.