Salma Hayek revela que Weinstein la amenazó con romperle las rótulas

El pasado mes de diciembre, la actriz Salma Hayek denunciaba, en una columna en The New York Times, que el productor de cine Harvey Weinstein la acosó en múltiples ocasiones, que la amenazó de muerte e incluso que la presionó para grabar escenas de sexo durante el rodaje de la película 'Frida', en la que interpretó a la famosa pintora mexicana.

Ahora, durante una entrevista con Oprah Winfrey en el programa Oprah’s SuperSoul Conversations, la actriz mexicana ha revelado los detalles del acoso que sufrió por parte del famoso productor de cine durante el rodaje de 'Frida': "Estaba deprimida. Estaba paranoica. Vivía con miedo. Intenté salir, pero no podía".

"Me dijo que quería matarme"



La actriz ha sido invitada al programa dirigido por Winfrey para hablar sobre cómo se ha convertido en una pieza clave para catapultar el movimiento #MeToo durante los últimos meses. Sin embargo, cuando ha sido preguntada sobre por qué y cómo comenzó el movimiento, la actriz ha recordado su caso y ha revelado más detalles de cómo fue grabar con el productor, tal y como recoge The Hollywood Reporter.

Durante esta entrevista, la actriz mexicana ha recordado que Weinstein la amenazó de muerte en varias ocasiones durante el rodaje de 'Frida'. De hecho, ha explicado que el productor llegó incluso a amenazarla con romperle las rótulas: "Le dijo a Julie Taymor [la directora de Frida], 'voy a romperle las rótulas a esa zorra'".

"Fui una cobarde"

Tras contar su experiencia, la actriz ha explicado que el diario Times la llamó hace meses para que contara su historia. Sin embargo, reconoce que cada vez que cogía el bolígrafo para escribir la historia, se ponía a llorar. Por esa misma razón, se puso en contacto con el periódico para cancelar su columna. Después de ver cómo otras compañeras de profesión denunciaron al productor, la actriz decidió contar su historia para The New York Times.

La actriz reconoce estar arrepentida por no haber denunciado antes al productor: "Cuando salió la información sobre Harvey, me avergoncé de no haber dicho nada. Pero sentía que mi dolor era tan pequeño en comparación con todas las otras historias que decidí no contarlo. Fui una cobarde".

En lo que respecta al futuro del movimiento #MeToo, Salma Hayek opina que la ira no puede convertirse en el principal lema o motivación de la iniciativa: "No quiero que pasemos de ser víctimas a estar enfadadas. No quiero que la ira sea nuestro lema o principal motivación. Eso no implica que no podamos estarlo: yo soy una mujer árabe-mexicana, bajita y furiosa, pero no permito que ese enfado nuble mi juicio. Elijo usar esa energía para ser productiva".

La respuesta de Weinstein

Hasta la fecha, más de 60 mujeres han denunciado acoso por parte de Harvey Weistein. Sin embargo, él ha negado que haya tenido alguna actividad sexual no consensuada en alguna ocasión. Tras las acusaciones de Hayek, un portavoz en representación de Harley Weinstein ha enviado un comunicado a Vanity Fair en la responde a los comentarios de la actriz mexicana.

Entre otras cosas, el comunicado explica que Weinstein se disculpa por la forma en la que pudo abordar el rodaje de 'Frida' y por su "comportamiento grosero". Sin embargo, asegura que el productor no recuerda haberle dicho una cosa tan horrible a la actriz mexicana. A pesar de ello, se disculpa con la actriz por cualquier dolor que haya sufrido como resultado de sus comentarios o comportamiento.