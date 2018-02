Menores frente al porno

En este país nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Vale, ya supongo que eso más o menos debe suceder también en otras partes, pero no deja de ser llamativo cómo algunos asuntos, algunos problemas, que van por ahí circulando y que mucha gente conoce, sólo explotan cuando ocurre algo serio, algo grave como es el caso.

Cadena Ser

En apenas unos días se nos han acumulado tres noticias, tres, de esas que ponen los pelos de punta: primero fue el embarazo de una niña de 11 años a cargo de un hermano suyo de 14; después la violación en grupo de un escolar de 9 años por compañeros suyos de entre 12 y 14; y ya lo último un agresor sexual, que atacó por lo menos a dos mujeres y que tiene también 14 años. Vamos a ver, seguro que cada caso tiene su intrahistoria, sus propios detalles, pero no hace falta ser una lumbrera para por lo menos preguntarse qué está pasando con los menores y el sexo. ¿Qué está pasando?

Y la respuesta –o al menos una parte sustancial de la respuesta- tal vez tenga que ver con la difusión de pornografía en internet, difusión masiva y de acceso universal, que muy probablemente esté enviando mensajes totalmente equivocados sobre el sexo, el respeto y las relaciones. Porque, vamos a ver, ¿puede saber un chaval de 14 años que el sexo en la vida real no es el porno que ve por la red con los colegas? ¿Alguien le puede explicar que los clichés que ahí se muestran no son los más adecuados? Y sobre todo, ¿alguien controla lo que ve ese chaval, o esa chavala? La respuesta, por desgracia, es que en muchos casos no. Pero eso pasa y pasa y pasa, y sin embargo miramos hacia otro lado. Creo que las señales son ya demasiado evidentes como para seguir igual.

Tenemos un problema muy gordo con esto de los menores y el porno en internet. Y no sé cómo hay que resolverlo, pero el absentismo, la dimisión de responsabilidades desde luego no parece el camino.