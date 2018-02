Escucha el programa:

En la década de los 90, en Perú, el Gobierno de Fujimori impuso una nueva política para evitar embarazos no deseados. Esa maquiavélico plan se convirtió en una auténtica pesadilla para 314.000 mujeres peruanas, que fueron obligas a esterilizarse a la fuerza, según el Informe 'Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000'. Muchas de ellas, por no decir la mayoría, fueron engañadas. “Hubo miles de mujeres indígenas, quechua-hablantes, que no sabían leer ni escribir, fueron engañadas por los médicos para ser esterilizadas”, explica a Punto de Fuga, Raquel Reynoso, que pertenece al equipo de Manos Unidas en Perú. "Los profesionales médicos estaban obligados a cumplir un cupo, esterilizaban a las mujeres indígenas peruanas como si fuesen ganado", apunta.



El sistema por el que fueron engañadas y amenazas era perverso. “A las mujeres que estaban en situación de extrema pobreza, les decían que si querían entrar en el programa nacional de ayuda de alimentos, primero tenían que esterilizarse”, relata Raquel. Pero las coacciones no terminaban ahí, “las mujeres que ya estaban siendo ayudadas, también eran amenazadas, les decían que si no querían dejar de recibir ese programa de alimentos, tenían que esterilizarse también”.

Después de 20 años, estas víctimas han sido silenciadas, se les ha negado justicia, “estas mujeres están indignadas al ver que su máximo responsable, Alberto Fujimori va a ser indultado”. Afortunadamente, el proyecto Quipu, ha rescatado el testimonio de estas mujeres, se trata de un documental, gracias al cual se ha recogido la cientos de voces de mujeres peruanas que han sufrido esa esterilización forzosa.

No es el único espacio que relata el dolor y el sufrimiento de estas indígenas, en Perú también existe el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), que se ha dedicado a elaborar el archivo digital más completo sobre las esterilizaciones forzadas que sucedieron durante el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (PNSRPF) entre los años 1996-2000, en Perú.