La extraña historia de un humorista

Cada vez que se reúnen tres de los Cómicos del programa algo pasa. No llegan al punto de colocarle su cara a un Cristo pero casi. Ana Morgade, para no perder la costumbre se ha ido a Murcia a hacer el pregón de los Carnavales de Águilas. Peinado, Castelo y Navarro empiezan a dar sus claves de la actualidad, su análisis de la Sesión de Control al Gobierno, el juicio de la Gürtel, las portavozas, las cañas de Rajoy con la oposición...

Y, de repente, llegó él. O el otro. Hasta que no empezó a hablar no se dieron cuenta de que no era el previsto o sí. Ambos son historietistas, tienen un sello editorial, han rodado cortos y hasta un largometraje. Han inventado un nuevo género literario que, aun no tiene nombre, pero podría pasar por 'relato-tuit'. Con el hilo del verano sumó 300 mil seguidores nuevos. Su relato se tradujo al inglés y al portugués. El mismísimo sr. Twitter le ofreció poner a su disposición nuevas herramientas para seguir innovando y creando formatos. La consecuencia ha llegado en formato convencional, un libro en el que el protagonista es un humorista gráfico que de la noche a la mañana consigue el éxito... El otro Manuel (Bartual) (Ed. Planeta)