"Cuando me desahuciaron me robaron la vida"

La historia de nuestra invitada es una historia que podríamos sufrir cualquiera de nosotros.

Mercedes llevaba viviendo en su casa de alquiler más de quince años con su hijo adolescente y un hermano dependiente, también a su cargo. Tras quedarse en paro y no poder hacer frente al pago de dicho alquiler solicitó una vivienda pública que en este momento tiene concendida pero no adjudicada.

Entretanto, ha vivido los peores días de su vida. El pasado 2 de febrero se encontró con algo que "nunca pensó que pudiera pasarme", mientras su hijo estaba en el instituto llegó a su domicilio una Comisión Judicial con la orden de lanzamiento de la vivienda.

Mercedes no lo podía creer, cinco furgones de la Policía Nacional habían cortado la calle mientras las miradas de los vecinos anunciaban la escena que "me robó la vida". Desafortunadamente su hermano discapacitado estaba con ella y también tuvo que presenciar el esperpéntico despliegue. La pesadilla no había hecho más que comenzar, tuvo que entregar las llaves de su piso a la secretaria judicial para quedar a merced del Samur Social. "Humillación y desprecio" por parte de los agentes de la ley son las dos únicas palabras que Mercedes encuentra para explicar cómo les trataron, por no hablar de las secuelas psicológicas que "algo así te deja".

Gracias a la ayuda de asociaciones como Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Mercedes ha encontrado una solución provisional pero su drama es el drama que vive cada ocho minutos una persona en España, la injusticia y la tragedia que han vivido miles de personas que como ella se han visto abocadas a entregar las llaves de su hogar. Historias de vida rotas por la incompresión e intolerancia de la Administración.

¿Quieres escuchar su relato?