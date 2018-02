El violonchelista del metro

Esta es la historia de un violoncelista que se acerca a saludar a James Rhodes en el metro de Madrid y acaba tocando Beethoven en el salón de su casa. "Vi que llevaba un violonchelo, así que inmediatamente me sentí seguro. Empezamos a hablar, y como yo no conozco aquí a muchos músicos, hablar de música con alguien es como un regalo, me encanta", cuenta Rhodes.

Pablo Moreno toca el violonchelo en la orquesta Camerata Musicalis, y se presenta en A vivir con una interpretación de El cant dels ocells, popularizada por el músico catalán Pau Casals.

Y en toda esta historia no podría faltar el testimonio de Micaela Breque, la pareja de James Rhodes a la que que, comprensiblemente, no le pareció muy buena idea invitar a su casa a alguien a quien acababa de conocer en el metro. "Yo me lo tomo a gracia, pero siempre estoy a punto de agarrarme de la cabeza", bromea ella.

Aprovechamos también para conversar con Mica sobre el amor y su convivencia con James Rhodes: "Él no es de hacer cosas locas; más bien, me pasan cosas locas por vivir con él: se pone a ensayar en casa y los vecinos nos empiezan a traer comida como agradecimiento. ¡Tenemos la nevera llena de tartas de chocolate!".

Escucha aquí la sección completa: