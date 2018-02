Kepa, sobre su renovación: "Es una decisión que ha marcado mi futuro"

Kepa Arrizabalaga ha pasado por El Larguero tras el empate del Athletic contra Las Palmas (0-0): “No estamos tan mal. Es verdad que no estamos consiguiendo los resultados que queremos, hoy teníamos la oportunidad. Hay más pesimismo en el ambiente, pero el jueves tenemos un partido muy ilusionante”.

“Este año no estamos metiendo muchos goles en San Mamés. Nos falta fluidez a partir de tres cuartos, hoy el peligro que hemos creado ha sido más por empuje que por fútbol, pero tenemos que seguir”, ha añadido el guardameta.

También ha tenido palabras sobre la polémica que le ha rodeado en el mercado invernal: “Es verdad que han sido tiempos en los que uno está más preparado para jugar al fútbol que para afrontar situaciones extradeportivas que pocas veces y a pocos futbolistas les vienen, es una decisión que un poco ha marcado mi futuro futbolístico, he renovado para ocho años, estoy muy contento, pero es una decisión que requiere ese tiempo, es una decisión de fútbol pero también de vida (…) No pasé reconocimiento médico con el Real Madrid”.

“Hoy me han recibido con una ovación al principio de cada tiempo, no tenía miedo al recibimiento de la afición, porque siempre me he mantenido en la línea de dar explicaciones una vez haya tomado la decisión”, ha concluido un sereno Kepa.