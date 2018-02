Roberto Jiménez, portero del Málaga CF, analiza en El Larguero la situación del conjunto andaluz y la derrota ante el Atlético de Madrid. "Nos esta costando dar la vuelta a la situación. Otro partido que se nos escapa y el gol tempranero ha sido una losa. Una jugada desafortunada de un rechace de un tiro y creo que no merecíamos recibir ese palo a los 40 segundos", comenta.

Con la permanencia por objetivo, el guardameta español asegura que "quedan 15 jornadas y nos tenemos que agarrar para creer que en algún momento va a cambiar la situación y conseguir ganar tres partidos que nos metan en la pelea".

"Somos muy conscientes de lo que tenemos por delante, hay que jugar contra todos, si no sacamos puntos contra rivales de arriba nos vamos a descolgar mucho y no solo por los punto sino anímicamente y va a afectar al equipo. Sabemos que la única manera de solucionar esto es conseguir puntos contra equipos que a priori uno no cuenta", afirma Roberto sobre el complicado calendario que tiene por delante el Málaga.

Sobre la mala dinámica del conjunto malaguista, el portero español afirma que "cada derrota es una losa, hemos entrado en una dinámica mala y es difícil combatir contra eso porque no somos maquinas y el efecto psicológico en nuestra profesión es muy importante. No nos sirve mirar atrás. Solo nos vale agarrarnos al trabajo y a la confianza para afrontar estos 15 partidos".