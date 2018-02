Un Broncano con hielo, berenjena y mucha lima

David Broncano no está en la onda millennial. No se da cuenta que en Whatsapp no se puede responder con un "ok", que hace falta poner un "jajaja" al final de cada frase para no parecer borde y que no se debe poner un punto al final de los mensajes... Y mucho menos puntos suspensivos como los que acabas de ver. Para asesorarle sobre este mundo contamos con Sara de la Torre, experta en comunicación y redes sociales.

En el plano gastronómico, Ángela Quintas, la nueva Juan José Millás de los libros de cocina, ha decidido que esta semana le va a traer algo rico para equilibrar un poco la balanza después de los gusanos de la semana pasada. Nos viene a hablar del cebiche. Nos lo trae Jhosef Arias, chef y dueño de los restaurantes Piscomar y Callao24. Bueno, traer no es el verbo adecuado, ya que ha hecho el plato de cebiche en directo. Y como no podía ser de otra manera lo ha acompañado con un buen vaso de Pisco sour...sin alcohol por supuesto.