Lucas Vázquez, sobre el PSG: “Estando bien es complicado que nos puedan ganar”

Lucas Vázquez, autor del primer gol del partido contra la Real Sociedad (5-2) habló sobre el partido contra el PSG que decidirá la trayectoria en Champions del club.

"Estamos muy motivados y con ganas de que llegue el partido del miércoles", dijo. Sobre anteriores enfrentamientos, en fase de grupos hace dos años, el jugador dijo que "han cambiado ellos y nosotros. Allí fue un partido muy complicado, hicieron un buen partido y demostraron el buen equipo que son. Pero son partidos diferentes, por aquella época eran grupos y ahora son octavos. Pero sin miedo a nadie".

El jugador demostró su confianza respecto al encuentro contra el tridente del PSG. "Si nosotros estamos bien es complicado que nos puedan ganar. Vamos a centrarnos en lo que está de nuestro lado. Más que corregir tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Tenemos un equipo que hace un trabajo muy bueno", explicó.

Sobre Benzema, quien recibió pitos por fallar un gol en el partido liguero, Vázquez dijo que "A Karim lo veo muy bien, no tuvo suerte de cara a gol pero hizo un buen partido. A mí me encanta Benzema. Ahora es el momento de ir todos juntos e ir a por el PSG. No estamos sordos, escuchamos los pitos y no es momento de hacer esas cosas. La comunión entre afición y equipo tiene que ser total".