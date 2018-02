Ricardinho: “Lo siento por mi gente de España, pero estoy muy contento”

Ricardinho, jugador de la Selección portuguesa y del Inter Movistar, pasó por El Larguero después de vencer a España en la muy disputada final del Europeo 2-3.

"Siempre queremos ganar. Hoy nos ha tocado a nosotros. Lo siento por mis compañeros y por mi gente de España pero estoy muy contento", explicó el jugador.

Ricardinho no pudo terminar el partido. Tras una caída, el portugués tuvo que retirarse por molestias físicas en un tobillo. "Me caí y Pola se quedó encima de mí. Me he hecho un esguince fuerte, creo que no es nada alarmante. Ahora me pondré mucho hielo y a celebrar", explicó.

Al jugador sólo le quedaba el Europeo para conseguir todos los títulos y, por ello, muchos le comparan con Cristiano Ronaldo. SIn embargo, no le gusta la analogía. "Ahora me comparan con Cristiano, pero nosotros somos fútbol sala y hay que valorarlo como es, no anexarnos a otro deporte".

Venancio, el seleccionador español, dedicó buenas palabras hacia el jugador al terminar el partido. "Hoy es un día histórico que hay que disfrutar con el equipo. Me alegro mucho por esas palabras, vienen de un gran entrenador. He sentido el cariño de muchos españoles por jugar ahí, en la mejor liga del mundo. Es increíble escuchar esas palabras. Estoy muy orgullosos por mis compañeros y estamos muy contentos", concluyó.