Juan Alarcón: "Deberían sancionar a esos chicos"

Este sábado por la mañana se produjo un acto inadmisible en un partido correspondiente a las categorías inferiores del Navalcarnero y el San Esteban de Fuenlabrada.

Durante el partido, según el acta arbitral, uno de los jugadores del San Esteban decidió ir hacia el banquillo contrario y agredir al entrenador del Navalcarnero y acto seguido otros compañeros se unieron y propinaron varias patadas al entrenador que se encontraba indefenso en el suelo.

Horas más tarde, el Navalcarnero informó que su entrenador se encontraba ingresado en el hospital con un ojo morado y un traumatismo en la rodilla. Aunque horas más tarde el parte médico ofreció más lesiones, como un traumatismo craneoencefálico, entre otras cosas. Para conocer más detalles de lo sucedido, este domingo, Juan Alarcón, presidente del Navalcarnero, y José Herraiz, delegado del San Esteban, dieron más detalles en El Larguero.

El delegado del San Esteban quiso aclarar que lo informado era mentira, pues el jugador denunciado no es el responsable de lo sucedido. "Es totalmente falso, los hechos fueron lamentables. Los dos equipos son los responsables, yo voy a defender a mis jugadores de unas acusaciones que son completamente falsas".

Esta es la versión del San Esteban de Fuenlabrada. "Ellos estaban perdiendo tiempo y el delegado coge el balón y mi capitán le pide el balón por favor, pero él no se lo da y le dice que "que se vaya a tomar por culo" y se produce un forcejeo. El delegado le coge de la camiseta y ahí se dice que hay puñetazos, cosa que es falsa. Y luego se dice que es el entrenador el que está en el hospital cuando ha sido el delegado el que estaba en el forcejeo".

El delegado no ocultó que hubo agresiones y que tomarán medidas al respecto. "Por supuesto que tomaremos medida respecto a los jugadores. Podrían irse del equipo, no son los valores que queremos transmitir a los chicos".

Por su parte, Juan Alarcón, presidente del Navalcarnero, se limitó al comunicado oficial emitido por el club. "Yo fui informado anoche por el coordinador del club y llamé al entrenador para que cuente todo lo sucedido. Es tal y como se ha denunciado ante la policía".

Así explicó la versión del Navalcarnero. "Nosotros no queremos culpar al San Esteban, son cosas que pueden pasar. Como presidente me sentía en la obligación de no escondernos y defendernos de lo sucedido. Nosotros nos remitimos al comunicado oficial y al acta arbitral. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Nuestro entrenador lleva más de 20 años en la cantera y nunca ha tenido ningún problema".

Por último, recalcó que la culpa no es del club fuenlabreño, pero sí cree que los jugadores deben sufrir unas consecuencias. "No pensamos que el San Esteban sea el culpable de lo sucedido pero sí pensamos que deberían tomar medidas con los dos chicos que han sido denunciados ante la policía".

