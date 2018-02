Hasta 120 cooperantes de ONG británicas acusados de cometer abusos sexuales / ()

Al menos 120 cooperantes de ONG británicas cometieron abusos sexuales durante sus misiones interacionales el pasado año. Es la información que revela esta mañana el 'Sunday Times' después de sacar a la luz esta semana que trabajadores de Oxfam contrataron a prostitutas en Haití tras el terremoto de 2010. En el mismo periódico, un extrabajador de Cruz Roja y Naciones Unidas, Andrew Macleod, asegura que existe una pedofilia institucionalizada contra la que no existen respuestas.

Oxfam, con una red de 23.000 voluntarios distribuidos por todo el planeta, habría registrado de acuerdo con estas informaciones hasta 87 casos de abuso el año pasado; los cooperantes de Save the Children serían responsables de otros 31 casos y Christian Aid tuvo conocimiento de 2. La Cruz Roja de Reino Unido ha admitido "una pequeña cantidad de casos" que el periódico cifra en cinco.

No es la única revelación de hoy al respecto. Otro periódico dominical británico, 'The Observer', detalla las acusaciones de un antiguo trabajador de Oxfam que afirma que los cooperantes también pagaron servicios de prostitución en Chad, en el año 2006. "Tengo mucho respeto por Oxfam, hacen un gran trabajo, pero esto es un problema que afecta a todo el sector", ha dicho a The Observer el antiguo cooperante. El jefe de aquella misión, Roland Hauwermeiren, dimitió en 2011 tras reconocer la explotación sexual de mujeres dentro de su organización que siguió al terremoto de Haití.

La ministra británica de Cooperación Internacional, Penny Mordaunt, ha exigido hoy a las organizaciones internacionales que reciben fondos públicos que detallen las medidas que adoptarán para evitar nuevos casos de abuso sexual. "Esperamos que cooperen por completo con las autoridades. Dejaremos de aportar fondos a cualquier organización que no lo haga", ha declarado. El Gobierno británico aportó en el último ejercicio más de 36 millones de euros a Oxfam.

El escándalo de abusos sexuales estalló el sábado a raíz de un informe confidencial de Oxfam fruto de una investigación interna a la que tuvo acceso el 'Sunday Times'. En el documento se revela que la ONG aceptó la dimisión de tres hombres y despidió a otros cuatro en el marco de una investigación sobre explotación sexual, descargas de pornografía, abusos de poder e intimidaciones. Ahora, las organizaciones afectadas afirman haber trasmitido a las autoridades 63 casos, 10 de Save the children y otros 53 de Oxfam, además del despido de al menos 16 trabajadores. Sin embargo, Hauwermeiren, jefe de Oxfam en Haití, abandonó la organización por voluntad propia sin tener que afrontar ninguna otra acción en su contra.