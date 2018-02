Pepe Castro: "¿Usted ha visto algún partido que se juegue el día seguido a otro en el mismo estadio?"

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha comparecido en los micrófonos de El Larguero, “contento” tras alcanzar un acuerdo para jugar el día 21 de abril la final de Copa del Rey en el Wanda Metropolitano.

“No hemos puesto ninguna condición. Lo que queríamos era que no se modificase la fecha, hemos llegado a un acuerdo con el estadio y no queremos entrar en más. Estamos contentos y esperando que el presidente de la Federación cumpla lo que ha dicho: que se pongan las entradas a un precio razonable y no tan alto como en años anteriores”, ha opinado Castro.

“Creo que hemos llegado a un acuerdo del estadio que considerábamos que era el mejor, el más moderno, en eso no hay ninguna duda”, ha añadido.

Sobre la posibilidad de que no se aplace el partido que al día siguiente de la final tendría lugar en el mismo estadio, Castro ha dicho: “¿Usted ha visto algún partido que se juegue el día seguido a otro en el mismo estadio? Yo no lo he visto nunca (...) Si le digo a un entrenador que quiero jugar un partido importante al día siguiente de una final de Copa me dice que si estoy loco”. Además, ha dicho que “no sería lógico que se juntaran las dos aficiones ese mismo fin de semana en Madrid”.