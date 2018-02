Ángel Haro: "La postura del Sevilla es pobre y poco seria"

Ángel Haro, presidente del Betis, analiza en El Larguero la noticia de que el estadio Wanda Metropolitano acogerá en el mismo fin de semana la la final de Copa del Rey entre Sevilla y Barcelona y a su vez el encuentro liguero entre Atlético de Madrid y Betis. La final de Copa será el sábado mientras que el partido de Liga será el domingo.

"A mi no me preocupa la situación, Madrid es una gran capital, la afición del Betis y Sevilla ya conviven en Sevilla y entiendo que no vaya a haber ningún problema", comenta el presidente del Betis sobre los posibles enfrentamientos entre aficiones que coincidirán en la capital de España durante el fin de semana.

"Me ha sido raro. Esas solicitudes y decir eso es un argumento pobre por no decir poco serio, deben centrarse en su final y no centrarse en cuando es el partido del Betis", afirma el presidente del Betis sobre el argumento del Sevilla de disponer de menos días de descanso de cara al derbi liguero.

Acerca de la postura que defiende el club bético de mantener la fecha del encuentro liguero contra el Atlético de Madrid el 22 de abril, Ángel Haro asegura que " estoy satisfecho, desde el primer momento entendimos que no se tenía que aplazar. Mi postura es rotunda y ese partido no se podía cambiar y en ese caso los que tendrían que determinar cual seria la fecha correcta seria el Atlético, el Betis y la Liga y no un tercero y menos con razones de descansar o tener menos descanso en un derbi".